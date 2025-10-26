«Динамо» нужно сломать структурный хребет топ-клубу, не дать «Зениту» играть в свой футбол. Шансы есть всегда». Ташуев о матче РПЛ
Сергей Ташуев считает, что у «Динамо» есть шансы победить «Зенит».
Клубы сегодня сыграют в 13-м туре Мир РПЛ в Санкт-Петербурге. Матч начнется в 17:30 по московскому времени.
Команда Сергея Семака с 23 очками занимает четвертое место в таблице РПЛ, «Динамо» идет восьмым, набрав 16 баллов.
– Насколько у «Динамо» есть шансы что‑то противопоставить «Зениту»?
– Шансы есть всегда, тем более у «Динамо». Самое основное – это сломать структурный хребет топ‑клубу. По таблице, по иерархии «Зенит» сейчас выше «Динамо». Динамовцам нужно постараться не дать «Зениту» играть в свой футбол, а самим играть в тот футбол, который они хотят.
– В этом матче фаворит для вас «Зенит»?
– Не для меня, а в целом фаворит «Зенит». Они сейчас выше в таблице, и у них крепче состав, – сказал экс-тренер клубов РПЛ Ташуев.
