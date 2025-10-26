  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-президент «Барсы» Гаспар о матче с «Реалом»: «Меня устроит победа 1:0 с несправедливым пенальти на последней минуте»
11

Экс-президент «Барсы» Гаспар о матче с «Реалом»: «Меня устроит победа 1:0 с несправедливым пенальти на последней минуте»

Бывший президент «Барселоны» согласен на победу в класико даже благодаря судье.

Сегодня каталонцы сыграют на выезде с «Реалом» в 10-м туре Ла Лиги. Матч пройдет в 18:15 по московскому времени.

– Ничьей будет достаточно?

– Меня устроит выиграть со счетом 1:0 с несправедливым пенальти на последней минуте (смеется).

Ну, в любом случае, я действительно хочу победы, – заявил Жоан Гаспар.

«Зенит» против «Динамо». Кто победит?7985 голосов
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ДинамоДинамо Москва
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoБарселона
logoКласико
logoсудьи
Жоан Гаспар
ахахаха
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ассистент Флика о матче с «Реалом»: «Победит тот, кто лучше сыграет, все просто. «Барсе» будет не хватать Ханси – он самая важная часть команды, но мы все знаем, что нужно делать»
сегодня, 09:00
Лапорта – болельщикам «Барсы» перед класико: «Вы главная опора команды. Вы любите ее всей душой, это ваша семья. Мы восхищены вашей преданностью»
вчера, 15:30
Игру «Реала» и «Барсы» обслужит арбитр Сото Градо, судивший класико один раз до этого. На ВАР будет Вильянуэва
вчера, 10:53
Жоан Лапорта: «Уверен, «Барса» победит «Реал» на «Бернабеу» – как это уже было»
24 октября, 19:38
Главные новости
Гути считает, что Бальде, Педри и Ямаль попали бы в основу «Реала»: «Ламин играл бы постоянно. Де Йонг, Рэшфорд и Ферран – нет»
15 минут назад
Аморим о Каземиро: «Он очень важен для «МЮ», это пример для всех. Он понимает, что футбол может меняться очень быстро. Нужно работать, тогда ты будешь играть»
17 минут назад
«Реал» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 18:15
32 минуты назад
Акинфеев о соцсетях: «Охранник не пустил мальчика, приехавшего на матч, чтобы взять у меня автограф. Он опубликовал полный горечи пост, я отправил ему открытку. Если есть способ сделать кого-то счастливым, зачем отказываться?»
32 минуты назад
Ямаль выложил свое фото на фоне недовольных фанатов «Реала» перед класико
50 минут назадФото
Алонсо о «Реале»: «Я оцениваю процесс, а не только результаты – мы все еще можем играть лучше. Мы подошли к класико в удачный момент, ждем игры с нетерпением»
сегодня, 10:03
Чемпионат России. «Зенит» против «Динамо», «Локомотив» в гостях у «Акрона», «Краснодар» сыграет с «Рубином»
сегодня, 10:01Live
«Арсеналу» надо защитить первое место против «Пэлас» – угадайте исход матча в Предикторе
сегодня, 10:00Телеграм
Слот о неудачной серии «Ливерпуля»: «Это связано с тем, что летом состав сильно поменялся. Команды играют против нас в определенном стиле, мы пока не нашли ответа»
сегодня, 09:51
Юран обматерил Садыгова после 0:4 от «Пендикспора» – Туфан предъявил претензию, что его сын не вышел в старте. Тренер получит 13 млн рублей в случае увольнения из «Серика» (Иван Карпов)
сегодня, 09:41
Ко всем новостям
Последние новости
«Родриго нравится мне больше Винисиуса. Для тренера благословение – использовать отличных игроков в разное время». Экс-форвард «Реала» и «Барсы» Альфонсо об игроках мадридцев
3 минуты назад
«Акрон» – «Локомотив». 1:0 – Беншимол забил на 42-й. Онлайн-трансляция
24 минуты назадLive
Ассистент Флика о класико: «На «Бернабеу» много эмоций – никогда не знаешь, что произойдет. «Барса» будет готова, особенно к Винисиусу и Мбаппе. «Реал» стал хорошо прессинговать»
41 минуту назад
Гуренко о «Краснодаре»: «Выиграть РПЛ во второй раз подряд будет очень тяжело. Теперь все настраиваются как на действующего чемпиона»
54 минуты назад
«Батраков и Кисляк подтверждают, что в России много талантов. Игроки часто пропадают на детском уровне. ЦСКА хорошо работает с академией, как и «Локомотив». Шаронов о молодых россиянах
сегодня, 10:07
Лидирующий «Порт» проиграл «Шаньдуну», дважды пропустив от Казаишвили – 1:3. «Шанхай» Слуцкого в случае победы сравняется по очкам с конкурентом за золото
сегодня, 10:05Видео
Угальде о «Спартаке»: «Выкладываемся на 100%, чтобы вернуть клуб на первое место. Верю, что это возможно»
сегодня, 09:38
«Динамо» нужно сломать структурный хребет топ-клубу, не дать «Зениту» играть в свой футбол. Шансы есть всегда». Ташуев о матче РПЛ
сегодня, 09:09
Литвинов о травме: «После ЦСКА возникли проблемы с приводящей мышцей. В «Спартаке» прекрасные условия для восстановления – врачи помогают справляться эмоционально»
сегодня, 08:57
Чемпионат Франции. «Лион» сыграет со «Страсбуром», «Лилль» примет «Мец», «Ницца» против «Ренна»
сегодня, 08:40