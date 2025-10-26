Экс-президент «Барсы» Гаспар о матче с «Реалом»: «Меня устроит победа 1:0 с несправедливым пенальти на последней минуте»
Бывший президент «Барселоны» согласен на победу в класико даже благодаря судье.
Сегодня каталонцы сыграют на выезде с «Реалом» в 10-м туре Ла Лиги. Матч пройдет в 18:15 по московскому времени.
– Ничьей будет достаточно?
– Меня устроит выиграть со счетом 1:0 с несправедливым пенальти на последней минуте (смеется).
Ну, в любом случае, я действительно хочу победы, – заявил Жоан Гаспар.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
