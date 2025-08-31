Галактионов о 2:2 с «Крыльями»: «Сложно комментировать, чтобы не наговорить лишнего, надо остыть. Если бы засчитали 3-й гол «Локомотива», в игре была бы поставлена точка»

Михаил Галактионов высказался после ничьей «Локомотива» с «Крыльями Советов».

Матч 7-го тура Мир РПЛ завершился со счетом 2:2. Самарцы сравняли счет на 6-й добавленной ко второму тайму минуте с пенальти – 11-метровый реализовал Вадим Раков.

– Сложно сказать, что произошло. Если бы засчитали наш третий мяч, то в игре была бы поставлена точка. А потом нам поставили пенальти в самой концовке. Сложно комментировать, чтобы не наговорить лишнего. Надо немного остыть.

Первый тайм уверенно провели. Забивай Воробьев свой эпизод во второй половине… Футбол за такое наказывает, и соперник пользуется твоими ошибками.

– Железобетонные очки уплыли от вас.

– Это обидно и расстраивает. Но это повод трудиться и больше работать. Результат не может закрыть проблемы. Мы идем наверху турнирной таблицы, но есть проблемы. Игровую уверенность надо держать.

– Как оцените дебют Пруцева?

– Очень неплохо. Мобильно, везде был на мяче, поддерживал второй темп, – сказал главный тренер «Локомотива ».