Булыкин о ЦСКА – «Краснодар»: «Судья убил игру. Кордоба даже не коснулся Мойзеса, откуда красная?!»

Дмитрий Булыкин раскритиковал судейство в игре ЦСКА – «Краснодар».

Встреча 7-го тура Мир РПЛ завершилась вничью (1:1).

На 56-й минуте нападающий «Краснодара » Джон Кордоба , проиграв борьбу за мяч у лицевой линии, пнул его в защитника армейцев Мойзеса Барбозу и заодно зацепил шипами его руку .

Главный судья Рафаэль Шафеев принял решение удалить колумбийца.

«Это был отличный матч, очень здорово смотрелся. Уверен, всем болельщикам он точно понравился, но судья убил игру.

Кордоба даже не коснулся Мойзеса, откуда там красная карточка?! Да, это было эмоциональное движение, но судья не должен был удалять колумбийца.

Считаю, что судейские решения повлияли на такую классную игру», – заявил бывший нападающий сборной России.