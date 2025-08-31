Мостовой про фол Литвинова на Заболотном на 94-й минуте: «Это ужас! Раньше защитники так игры специально сдавали. Ясно, что он этого не делал, просто неумение»

Александр Мостовой высказался о пенальти в ворота «Сочи» на 94-й минуте.

«Спартак» обыграл сочинцев (2:1) в матче 7-го тура Мир РПЛ .

На 94-й минуте защитник южан Вячеслав Литвинов придерживал руками и повалил на газон нападающего «Спартака » Антона Заболотного, пытаясь помешать ему добраться до мяча после навеса с фланга.

Главный судья Иван Абросимов после ВАР принял решение назначить 11-метровый в пользу красно-белых. Удар с точки реализовал Эсекиэль Барко.

«Ужасно, что сделал защитник «Сочи » в конце матча. Мяч летит далеко, а он держит Заболотного. Зачем? Я бы к нему подошел и спросил: «Зачем ты его держал? Ты мог бы просто стоять рядом с ним».

Зачем ты его хватаешь? Это же не борьба, а футбол! Это просто ужас! Раньше таким образом защитники специально сдавали игры, хватая нападающего.

Ясно, что он этого не делал, но это произошло от того, что он просто не умеет», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.