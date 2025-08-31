Валерий Кечинов: «Спартак» не может обыграть на классе даже аутсайдеров. Повезло, что Заболотный подставился, а защитник сфолил»

Валерий Кечинов оценил победу «Спартака» над «Сочи» (2:1) в Мир РПЛ.

Красно-белые вырвали победу на 97-й минуте, реализовав пенальти.

«Игра «Спартака» абсолютно не понравилась. Думал, на «Сочи » выйдут с хорошим настроением после последних матчей. Первый тайм показал, что «Спартак» хотел обыграть только за счет класса. Но этого не произошло.

Команда не может обыграть на классе даже аутсайдеров. Во втором тайме прибавили, но много моментов было вне игры. Повезло, что Заболотный подставился, а защитник сфолил. Но игра забывается, а три очка остаются», — сказал экс-футболист «Спартака ».