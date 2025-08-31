Мостовой о пенальти в ворота «Сочи» на 94-й минуте: «Пока защитники такое делают, «Спартак», «Зенит», «Динамо», «Локомотив», ЦСКА будут наверху. Как так можно?! Вы взрослые люди»

Александр Мостовой высказался о пенальти в ворота «Сочи» на 94-й минуте.

«Спартак» обыграл сочинцев (2:1) в матче 7-го тура Мир РПЛ .

На 94-й минуте защитник южан Вячеслав Литвинов придерживал руками и повалил на газон нападающего «Спартака » Антона Заболотного, пытаясь помешать ему добраться до мяча после навеса с фланга.

Главный судья Иван Абросимов после ВАР принял решение назначить 11-метровый в пользу красно-белых. Удар с точки реализовал Эсекиэль Барко.

«Пока защитники команд-соперников делают такие пенальти на 95-й или какой там минуте, конечно же, и «Спартак», и «Зенит », и «Динамо », и «Локомотив », и ЦСКА будут наверху.

Смотришь и думаешь: как так можно делать?! Ребят, вы взрослые люди… Ну зачем?!

Так что все, что я говорил произошло: «Спартак» уже наверху, «Зенит» там же. Так что смотрим дальше», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России в видео, опубликованном в своем телеграм-канале.

Лапочкин о 2-м пенальти «Спартака» в игре с «Сочи»: «Не самый однозначный, но основания были. Заболотный выиграл позицию, а защитник вовремя не отпустил»