Мостовой о пенальти в ворота «Сочи» на 94-й минуте: «Пока защитники такое делают, «Спартак», «Зенит», «Динамо», «Локомотив», ЦСКА будут наверху. Как так можно?! Вы взрослые люди»
«Спартак» обыграл сочинцев (2:1) в матче 7-го тура Мир РПЛ.
На 94-й минуте защитник южан Вячеслав Литвинов придерживал руками и повалил на газон нападающего «Спартака» Антона Заболотного, пытаясь помешать ему добраться до мяча после навеса с фланга.
Главный судья Иван Абросимов после ВАР принял решение назначить 11-метровый в пользу красно-белых. Удар с точки реализовал Эсекиэль Барко.
«Пока защитники команд-соперников делают такие пенальти на 95-й или какой там минуте, конечно же, и «Спартак», и «Зенит», и «Динамо», и «Локомотив», и ЦСКА будут наверху.
Смотришь и думаешь: как так можно делать?! Ребят, вы взрослые люди… Ну зачем?!
Так что все, что я говорил произошло: «Спартак» уже наверху, «Зенит» там же. Так что смотрим дальше», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России в видео, опубликованном в своем телеграм-канале.
Лапочкин о 2-м пенальти «Спартака» в игре с «Сочи»: «Не самый однозначный, но основания были. Заболотный выиграл позицию, а защитник вовремя не отпустил»