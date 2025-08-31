Литвинов о «Спартаке»: «Мы сейчас одна семья. Станкович как глава этой семьи делает все для нас, все проблемы берет на себя»

Руслан Литвинов сказал, что «Спартак» сейчас как одна семья.

– Насколько Станкович эмоцинален сейчас в команде?

– Он эмоциональный человек. Это вполне нормально. Мы сейчас одна семья, и Станкович как глава этой семьи делает все для нас. Все проблемы он берет на себя, и мне от этого легче, – сказал защитник «Спартака».

После семи туров РПЛ «Спартак » идет 6-м в таблице Мир РПЛ с 11 очками.