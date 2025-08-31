Семин о Пруцеве в «Локо»: «Он футболист очень хорошего уровня, но не получал игровую практику в «Спартаке». Это правильное решение для клубов и игрока»
Юрий Семин положительно отреагировал на переход Данила Пруцева в «Локомотив».
В четверг железнодорожники арендовали 25-летнего полузащитника у «Спартака». Соглашение рассчитано до конца сезона.
«Переход в московский «Локомотив» – хороший момент для самого Данила Пруцева, если он не получает игровую практику в своей команде. Хотя он явно претендовал на то, чтобы играть более часто.
И он футболист, как мы видели, очень хорошего уровня. Это правильное решение как со стороны обоих клубов, так и для самого игрока», – сказал бывший тренер «Локомотива».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
