Семин о Пруцеве в «Локо»: «Он футболист очень хорошего уровня, но не получал игровую практику в «Спартаке». Это правильное решение для клубов и игрока»

Юрий Семин положительно отреагировал на переход Данила Пруцева в «Локомотив».

В четверг железнодорожники арендовали 25-летнего полузащитника у «Спартака ». Соглашение рассчитано до конца сезона.

«Переход в московский «Локомотив» – хороший момент для самого Данила Пруцева , если он не получает игровую практику в своей команде. Хотя он явно претендовал на то, чтобы играть более часто.

И он футболист, как мы видели, очень хорошего уровня. Это правильное решение как со стороны обоих клубов, так и для самого игрока», – сказал бывший тренер «Локомотива ».