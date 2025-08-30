Защитник «Сочи» Литвинов после матча со «Спартаком»: «С судьей общайтесь, скажите ему самое хорошее»

Вячеслав Литвинов выразил недовольство судейством в матче со «Спартаком».

Красно-белые одержали победу со счетом 2:1 в 7-м туре Мир РПЛ . На 94-й минуте встречи защитник сочинцев Вячеслав Литвинов придерживал руками и повалил на газон нападающего «Спартака » Заболотного, пытаясь помешать ему добраться до навеса с фланга.

«С судьей общайтесь, скажите ему самое хорошее», – сказал Литвинов журналистам после игры.

«Спартаку» после ВАР дали пенальти на 95-й с «Сочи» – Литвинов свалил Заболотного в штрафной. Барко забил второй 11-метровый в игре, судья удалил тренера южан Морено