Защитник «Сочи» Литвинов после матча со «Спартаком»: «С судьей общайтесь, скажите ему самое хорошее»
Вячеслав Литвинов выразил недовольство судейством в матче со «Спартаком».
Красно-белые одержали победу со счетом 2:1 в 7-м туре Мир РПЛ. На 94-й минуте встречи защитник сочинцев Вячеслав Литвинов придерживал руками и повалил на газон нападающего «Спартака» Заболотного, пытаясь помешать ему добраться до навеса с фланга.
«С судьей общайтесь, скажите ему самое хорошее», – сказал Литвинов журналистам после игры.
«Спартаку» после ВАР дали пенальти на 95-й с «Сочи» – Литвинов свалил Заболотного в штрафной. Барко забил второй 11-метровый в игре, судья удалил тренера южан Морено
