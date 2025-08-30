Лапочкин о 2-м пенальти «Спартака» в игре с «Сочи»: «Не самый однозначный, но основания были. Заболотный выиграл позицию, а защитник вовремя не отпустил»

Сергей Лапочкин разобрал эпизод со вторым пенальти в матче «Спартак» – «Сочи».

Встреча 7-го тура Мир РПЛ завершилась победой красно-белых (2:1).

На 94-й минуте защитник сочинцев Вячеслав Литвинов придерживал руками и повалил на газон нападающего «Спартака » Антона Заболотного, пытаясь помешать ему добраться до мяча после навеса с фланга. Главный судья Иван Абросимов после ВАР принял решение назначить 11-метровый в пользу красно-белых. Удар с точки реализовал Эсекиэль Барко.

«Во втором тайме судья практически отсутствовал. Сначала он удаляет Умярова, находясь в статике в трех метрах. Это говорит о том, что он вряд ли разбирается в единоборствах. Потом вот это единоборство в компенсированное время. Судья все видит, но принимает решение после похода к монитору.

Безусловно, момент не кристально чистый, это не 100-процентный пенальти. Есть элементы как за фол, так и за его отсутствие. Два игрока смотрят на мяч, держат друг друга. Все в статике, никто не бежит.

Потом Заболотный чуть присаживается. Да, он выиграл позицию, а защитник вовремя не отпустил. У монитора, когда арбитр видит последний кадр, у него не было возможности не назначить пенальти. Пенальти не самый однозначный, но основания для его назначения были», – сказал экс-арбитр ФИФА.