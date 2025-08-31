Умяров о 2:1 с «Сочи»: «По качеству игры это один из самых худших матчей «Спартака» в этом сезоне. После забитого мяча что-то произошло – все расслабились»
Наиль Умяров назвал матч с «Сочи» одним из худших для «Спартака» по качеству.
Московский клуб обыграл «Сочи» (2:1) в 7-м туре Мир РПЛ.
«Очень тяжелая победа над «Сочи». По качеству игры это один из самых худших матчей в этом сезоне, если не брать в актив игру с «Балтикой».
После забитого мяча что-то произошло – все расслабились, и это сыграло злую шутку. Нужно сделать правильные выводы и забыть эту игру как можно скорее.
Все понимали, как игра складывалась до гола, – мы хорошо контролировали мяч и создавали моменты. После появилось какое-то спокойствие в игре. Это всегда наказывается», – сказал полузащитник красно-белых.
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости