Умяров о 2:1 с «Сочи»: «По качеству игры это один из самых худших матчей «Спартака» в этом сезоне. После забитого мяча что-то произошло – все расслабились»

Наиль Умяров назвал матч с «Сочи» одним из худших для «Спартака» по качеству.

Московский клуб обыграл «Сочи» (2:1) в 7-м туре Мир РПЛ .

«Очень тяжелая победа над «Сочи ». По качеству игры это один из самых худших матчей в этом сезоне, если не брать в актив игру с «Балтикой».

После забитого мяча что-то произошло – все расслабились, и это сыграло злую шутку. Нужно сделать правильные выводы и забыть эту игру как можно скорее.

Все понимали, как игра складывалась до гола, – мы хорошо контролировали мяч и создавали моменты. После появилось какое-то спокойствие в игре. Это всегда наказывается», – сказал полузащитник красно-белых.