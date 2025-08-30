Заболотный о пенальти в матче с «Сочи»: «Тут без вопросов. Литвинов сильно облокотился на меня, и мне уже ничего не оставалось делать, как упасть»

Антон Заболотный считает, что пенальти в матче с «Сочи» был назначен верно.

«Спартак» одержал победу со счетом 2:1 в 7-м туре Мир РПЛ . На 94-й минуте встречи защитник сочинцев Вячеслав Литвинов придерживал руками и повалил на газон нападающего «Спартака » Заболотного, пытаясь помешать ему добраться до навеса с фланга.

Главный судья Иван Абросимов назначил пенальти после просмотра повтора. Эсекиэль Барко забил победный гол с точки.

– Пенальти был?

– Да. На мне много таких не ставят, но в этом эпизоде я чисто уходил корпусом ему в спину, и, к счастью, передача пошла туда, куда я и шел. Он зря до конца держал руки и упал на меня. Тут без вопросов.

Он меня хорошо блокировал, до этого момента он еще два раза хорошо меня держал. Он сильно облокотился на меня, и мне уже ничего не оставалось делать, как упасть, – сказал Заболотный .