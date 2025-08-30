Дзюба об искусственном интеллекте: «Наверное, хорошая тема, но я не очень все это люблю. Такое время сейчас. Не страшно? Мне ничего не страшно»

Артем Дзюба заявил, что ему не страшен искусственный интеллект.

«Искусственный интеллект развивается, наверное, хорошая тема, но я не очень все это люблю.

Но, наверное, все это круто, такое время сейчас. Не страшно? Да нет, мне ничего не страшно», – сказал форвард «Акрона ».

В текущем сезоне 37-летний нападающий принял участие в 6 матчах в Мир РПЛ , в которых забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи.