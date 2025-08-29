  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тедеев о том, что Дзюба не играет в Кубке России: «Я просто боюсь за него. Артем всегда рвется играть. Но каким бы выдающимся гладиатором он ни был, аэробные способности снижаются»
Тедеев о том, что Дзюба не играет в Кубке России: «Я просто боюсь за него. Артем всегда рвется играть. Но каким бы выдающимся гладиатором он ни был, аэробные способности снижаются»

Тренер «Акрона» объяснил, почему Артем Дзюба не играет в Фонбет Кубке России.

В текущем сезоне 37-летний форвард «Акрона» не сыграл ни в одном из 3 матчей команды в турнире. На счету нападающего 3 гола и 2 результативных паса в 6 матчах в Мир РПЛ.

– Среди пока непокоренных Дзюбой бомбардирских рекордов остается Кубок России. Эта цель его не воодушевляет, или он просто не может уже проводить два матча в неделю?

– Не то что не может – я просто боюсь за него. Дзюба всегда рвется играть в футбол. Но я ему говорю одну простую вещь: нагрузку в процессе игры контролировать намного сложнее, чем в тренировке. На занятии я могу остановить его и сказать: «Уходи». Или вообще не позвать на тренировку, сказать: «Отдохни».

А во время матча, когда вовлеченность в результат является основополагающей, за этими процессами следить практически невозможно. Поэтому я говорю: там, где есть шанс отойти в сторону, – отходи. И он прислушивается, отходит.

Мы должны понимать: ему 37 лет. Уровень МПК (максимального потребления кислорода – Спортс) падает, аэробные способности снижаются. Каким бы выдающимся гладиатором Дзюба ни был, с возрастом все эти показатели опускаются. Пока Артем уделяет очень много внимания своим силовым способностям. В футболе сила преобладает.

Он восстанавливает эту силу после каждой тренировки. Да, ему для этого нужно побольше времени. Плюс проводит много нудной, кропотливой кардиоработы в зале и следит за питанием. У него есть свои привычки в плане быта, восстановления. Но если я сегодня их его лишу – начнутся проблемы в голове. Приказывать и требовать – бессмысленно. Этот человек прошел все. Тем не менее мы очень много общаемся, – сказал Заур Тедеев

