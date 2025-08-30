Стипиди о налоге на легионеров для клубов РПЛ: «Даже в Молдове такой взнос есть. А у нас почему нет? Привез «Спартак» 20 иностранцев – пусть за каждого из них заплатит в РФС»

Павел Стипиди считает, что клубы Мир РПЛ должны платить налог на легионеров.

«Даже в молдавском чемпионате, в маленькой стране, чтобы заявить иностранца, нужно внести взнос в Федерацию футбола.

Там тоже лимит есть – у них своих игроков мало, им нужно развивать их. А у нас почему такой практики нет?

Привез, к примеру, «Спартак » двадцать иностранцев – пусть за каждого из них заплатит в РФС .

Федерация найдет куда применить эти деньги, которых немало так наберется. Для развития детского, молодежного футбола», – сказал бывший арбитр ФИФА.