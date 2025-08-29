  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Депутат Терюшков об РПЛ: «В топ-клубах наши игроки на лавке из-за легионеров. Мы выкидываем в футбол запредельный объем денег, чтобы посмотреть, как бразильцы играют с европейцами»
270

Депутат Терюшков об РПЛ: «В топ-клубах наши игроки на лавке из-за легионеров. Мы выкидываем в футбол запредельный объем денег, чтобы посмотреть, как бразильцы играют с европейцами»

Роман Терюшков заявил, что топ-клубы РПЛ не дают развиваться российскому футболу.

«Мы выпускаем футболистов, они уходят – смотрю контракты – в «Спартак», «Зенит», «Локомотив», «Динамо», «Краснодар» даже, у которого есть своя академия. Игроки уходят в топовые клубы, подписывают первый свой профессиональный контракт.

Приходят в клуб и что делают? Садятся на лавку, потому что там играют люди с иностранными паспортами, легионеры. Я всегда говорю, что наш футбол никогда не будет развиваться, пока у нас будет засилье легионеров. Ну, один-два максимум – хватит.

Мы говорим о футболе, потому что это самый массовый вид спорта, больше всего детей в спортивных школах. Проблема в чем? Есть такой агент Мендеш, португальский рынок. Он продал «Спартаку» за 25 миллионов евро – это открытые источники – Фернандеша, по-моему.

Посчитайте, какое количество школ мог бы содержать «Спартак» за этот миллиард [рублей]? А я могу сказать, что одна школа, если считать все возраста, обходится бюджету порядка 70-80 миллионов рублей. В год она выпускает 24-25 игроков, которые готовы играть. 

Объем денег, которые мы выкидываем в футбол, чтобы посмотреть, как бразильцы играют с европейцами, он запредельный. Все эти вещи – потолки зарплат, бюджеты клубов, ограничение игроков – позволят нам развивать и сделать доступным детско-юношеский спорт, потому что все наши победы – в футболе и любом виде спорта – были тогда, когда ни одного легионера не было. Советский период», – сказал депутат Госдумы.

«Ливерпуль» против «Арсенала». Кто победит в топ-матче АПЛ?1335 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: канал «Дума ТВ» в Дзене
logoпремьер-лига Россия
детский футбол
Политика
logoКраснодар
logoДинамо Москва
logoЗенит
лимит на легионеров
logoСпартак
logoЛокомотив
logoЖорже Мендеш
Государственная дума
logoРоман Терюшков
logoЖедсон Фернандеш
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Георгий Черданцев: «Я за лимит на иностранцев среди тренеров, но против лимита на игроков. В российском футболе появляются тренеры, не всегда заслуживающие занимать места наших»
9516 августа, 10:40
Быстров об РПЛ: «Где Луис Энрике? Где Жедсоны-фигедсоны? Русские сейчас рулят. На первые роли вышли Глебов, Батраков, Кисляк, Саусь, Раков»
14614 августа, 09:35
Зампред Госдумы Жуков об ужесточении лимита в РПЛ: «Разве 5 легионеров – жесткий лимит? В КХЛ – не более 5 иностранцев. Это плохо влияет на развитие хоккея?»
13712 августа, 07:20
Дегтярев об ужесточении лимита в РПЛ: «Говорят, что наши футболисты потребуют больше денег. Что вы несете? Потолок зарплат – в КХЛ он есть. Если бюджет не ограничен – пожалуйста»
15211 августа, 07:45
Главные новости
«Сочи» планирует уволить Морено в сентябрьскую паузу, если удастся решить вопрос о неустойке. Осинькин и Василенко – кандидаты на замену (Сергей Ильев)
823 минуты назад
Аморим про «МЮ»: «Иногда дело не в результате, а в том, как мы проиграли – вот это трудно принять. После «Гримсби» было желание уйти, сейчас – нет»
3230 минут назад
Знаете все о тестах и играх про спорт и круто шарите в маркетинге? Откликайтесь на вакансию Сирены!
40 минут назадВакансия
Талалаев о физподготовке «Балтики»: «Мой штаб – один из лучших в стране. У нас нет бразильцев. Это будет взрыв рынка, если найду игрока оттуда, который сможет перелопачивать нашу работу»
1949 минут назад
Алонсо о расизме в адрес Мбаппе и Винисиуса: «Этим должны заниматься компетентные органы, а «Реалу» нужно сосредоточиться на игре»
554 минуты назад
Юлианна Караулова исполнит гимн России перед матчем сборной с Иорданией
21сегодня, 13:39
«Челси» хочет арендовать Буонанотте. Клуб ведет переговоры с «Брайтоном» по 20-летнему атакующему хавбеку
18сегодня, 13:38
Руни о заявлениях Аморима после «Гримсби»: «Если тренер произносит такие слова, значит, что-то сломалось. Видим одну и ту же игру, одни и те же результаты»
30сегодня, 13:23
Заур Тедеев: «У нас футболист в 30-32 года уже на закате карьеры. Проблема – в детском футболе. Идем за результатом, к 18-19 годам износ коленей, суставов»
33сегодня, 13:10
Рубен Аморим: «Иногда хочется уйти из «МЮ», иногда – остаться на 20 лет. Иногда ненавижу игроков, иногда люблю. Это мой стиль поведения, игра с «Гримсби» разочаровала»
57сегодня, 12:54
Ко всем новостям
Последние новости
«Антверпен» уверен в переходе Ламменса в «Манчестер Юнайтед» за 25 млн евро (Саша Тавольери)
4 минуты назад
«Зенит» продал Лобова в «Рубин» за 30+30 млн рублей. Петербуржцы сохранят право обратного выкупа защитника
510 минут назад
Сака пропустит несколько недель из-за травмы, сообщил Артета. Эдегора хотят подготовить к матчу с «Ливерпулем»
216 минут назад
ЦСКА объявил о переходе Яковлева в «Волгу». Форвард забил один гол в 36 матчах за клуб
835 минут назад
«Спартак» встретится с «Сочи» на «Лукойл Арене». Покупайте билеты и поддержите красно-белых на стадионе!
40 минут назадРеклама
Экс-форвард «Милана» Кутроне перешел в «Парму» из «Комо» на правах аренды
344 минуты назадФото
Мареска о Гарначо в «Челси»: «Переход уже близко. Вижу его на позиции вингера»
3сегодня, 13:37
«Кристал Пэлас» за 30 млн евро купил Пино у «Вильярреала». Контракт – на 5 лет
2сегодня, 13:21Фото
«Марсель» работает над подписанием Зинченко, однако проблема в высокой зарплате защитника «Арсенала»
4сегодня, 13:09
Матч между «Пари НН» и «Оренбургом» пройдет в Саранске. Нижегородцы уже дважды играли там, по разу – в Грозном и Казани
2сегодня, 12:10