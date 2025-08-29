Депутат Терюшков об РПЛ: «В топ-клубах наши игроки на лавке из-за легионеров. Мы выкидываем в футбол запредельный объем денег, чтобы посмотреть, как бразильцы играют с европейцами»

Роман Терюшков заявил, что топ-клубы РПЛ не дают развиваться российскому футболу.

«Мы выпускаем футболистов, они уходят – смотрю контракты – в «Спартак», «Зенит », «Локомотив », «Динамо », «Краснодар » даже, у которого есть своя академия. Игроки уходят в топовые клубы, подписывают первый свой профессиональный контракт.

Приходят в клуб и что делают? Садятся на лавку, потому что там играют люди с иностранными паспортами, легионеры. Я всегда говорю, что наш футбол никогда не будет развиваться, пока у нас будет засилье легионеров. Ну, один-два максимум – хватит.

Мы говорим о футболе, потому что это самый массовый вид спорта, больше всего детей в спортивных школах. Проблема в чем? Есть такой агент Мендеш, португальский рынок. Он продал «Спартаку » за 25 миллионов евро – это открытые источники – Фернандеша, по-моему.

Посчитайте, какое количество школ мог бы содержать «Спартак» за этот миллиард [рублей]? А я могу сказать, что одна школа, если считать все возраста, обходится бюджету порядка 70-80 миллионов рублей. В год она выпускает 24-25 игроков, которые готовы играть.

Объем денег, которые мы выкидываем в футбол, чтобы посмотреть, как бразильцы играют с европейцами, он запредельный. Все эти вещи – потолки зарплат, бюджеты клубов, ограничение игроков – позволят нам развивать и сделать доступным детско-юношеский спорт, потому что все наши победы – в футболе и любом виде спорта – были тогда, когда ни одного легионера не было. Советский период», – сказал депутат Госдумы.