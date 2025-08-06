  • Спортс
  • «Барко бежит из России, Маркиньос на трибуне кайфует, Вендел машины в Бразилии покупает – на болельщиков им плевать. Противно эту «порнографию» смотреть». Стипиди о легионерах
73

«Барко бежит из России, Маркиньос на трибуне кайфует, Вендел машины в Бразилии покупает – на болельщиков им плевать. Противно эту «порнографию» смотреть». Стипиди о легионерах

Павел Стипиди раскритиковал поведение легионеров в Мир РПЛ.

«Посмотрите, во что превратился Барко. Многие наши журналисты и диванные эксперты распиарили его сумасшедшим образом, но где этот Барко, покажите мне. Хромает дисциплина в команда – удалений сколько! Но дисквалифицированный Маркиньос кайфует с телефоном на трибуне, ручки поднимает, приветствует кого-то. Это выхватывает камера и показывает на всю страну!

Зато Кахигао – спортивный директор. Я у друзей спрашивал про него. Ну да, в Турции работал, но ничего особенного. Из легионеров в «Спартаке» только Мартинс старается, борется, во все дырки суется. Жедсон – Станкович правильно сказал, что такие игроки должны сразу показывать уровень, не проходя адаптацию.

Пускай скажут спасибо вратарю хорошему Максименко, Умярову, возбудившему игру Дмитриеву и защитникам нашим, иначе «Спартак» бы проиграл «Акрону».

Легионерам, которые зарабатывают сумасшедшие деньги, плевать на болельщиков. Научились в интервью рассказывать, как любят они Россию, Москву, Питер, еще что-то. Я бы тоже, как они, просто выходил на поле и по сторонам смотрел.

Барко бежит из России. За один сезон здесь он заработал огромные деньги – теперь и уходить можно. Пишут, за сколько Вендел в Бразилии машины покупает. Не люблю вмешиваться в дела личные, но об этом же есть в прессе. А где эти большие деньги Вендел заработал? У нас, конечно. А мы смотрим на экранах эту «порнографию» с величайшим Барко и такими, как он. Противно», – сказал бывший арбитр Стипиди.

Вендел купил Lamborghini за 70 млн рублей в отпуске в Бразилии. Хавбек «Зенита» надеялся найти новый клуб на родине до старта РПЛ (Legalbet)

Гурцкая о Барко: «Жена поставила ему ультиматум: «Или вернешься в Латинскую Америку, или мы разводимся, и ребенка не увидишь». «Фламенго» в состоянии заплатить 14-16 миллионов»

Что «Спартаку» делать со Станковичем?13004 голоса
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
logoпремьер-лига Россия
лимит на легионеров
logoЗенит
logoНаиль Умяров
logoАлександр Максименко
logoМаркиньос Коста
logoЭсекиэль Барко
Павел Стипиди
logoКристофер Мартинс Перейра
logoВендел
logoСпартак
logoЖедсон Фернандеш
logoФрансис Кахигао
logoИгорь Дмитриев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
