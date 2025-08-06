«Барко бежит из России, Маркиньос на трибуне кайфует, Вендел машины в Бразилии покупает – на болельщиков им плевать. Противно эту «порнографию» смотреть». Стипиди о легионерах

Павел Стипиди раскритиковал поведение легионеров в Мир РПЛ.

«Посмотрите, во что превратился Барко. Многие наши журналисты и диванные эксперты распиарили его сумасшедшим образом, но где этот Барко, покажите мне. Хромает дисциплина в команда – удалений сколько! Но дисквалифицированный Маркиньос кайфует с телефоном на трибуне, ручки поднимает, приветствует кого-то. Это выхватывает камера и показывает на всю страну!

Зато Кахигао – спортивный директор. Я у друзей спрашивал про него. Ну да, в Турции работал, но ничего особенного. Из легионеров в «Спартаке » только Мартинс старается, борется, во все дырки суется. Жедсон – Станкович правильно сказал, что такие игроки должны сразу показывать уровень, не проходя адаптацию.

Пускай скажут спасибо вратарю хорошему Максименко , Умярову , возбудившему игру Дмитриеву и защитникам нашим, иначе «Спартак» бы проиграл «Акрону».

Легионерам, которые зарабатывают сумасшедшие деньги, плевать на болельщиков. Научились в интервью рассказывать, как любят они Россию, Москву, Питер, еще что-то. Я бы тоже, как они, просто выходил на поле и по сторонам смотрел.

Барко бежит из России. За один сезон здесь он заработал огромные деньги – теперь и уходить можно. Пишут, за сколько Вендел в Бразилии машины покупает. Не люблю вмешиваться в дела личные, но об этом же есть в прессе. А где эти большие деньги Вендел заработал? У нас, конечно. А мы смотрим на экранах эту «порнографию» с величайшим Барко и такими, как он. Противно», – сказал бывший арбитр Стипиди.

