Глушаков о Самошникове: «В «Спартаке» не каждый может заиграть, все зависит от него. Илья – добротный игрок, у него хорошая скорость, прострелы и ауты»
Денис Глушаков высказался о перспективах Ильи Самошникова в «Спартаке».
27-летний защитник в августе перешел к красно-белым из «Локомотива». Футболист отметился голом в дебютном матче с «Пари НН» (4:0) в FONBET Кубке России.
«Это добротный русский футболист, у него хорошая скорость, он хорошо бросает ауты. Но пока сложно судить.
Да, он забил гол, молодец. Видно, что его тянет вперед, у него хорошие прострелы, так что это хороший футболист в рамках российского чемпионата.
На данный момент я увидел, что он может пригодиться в «Спартаке», но на дистанции надо смотреть. В «Спартаке» не каждый футболист может заиграть. Все будет зависеть от него», – сказал бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Глушаков.
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости