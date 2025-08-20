Агент Самошникова: «Спартак» – народный клуб, куда все стремятся попасть. Илья станет лидером команды и поможет бороться за самые высокие места»

Агент Ильи Самошникова уверен, что он станет лидером «Спартака».

Во вторник красно-белые купили защитника у «Локомотива» за 350 млн рублей и бонусы.

«Я выражаю искреннюю благодарность «Локомотиву», который помог Илюхе сделать шаг вперед, спрогрессировать.

Хочу поздравить «Спартак» с приобретением классного футболиста, который, я уверен, станет лидером и поможет команде бороться за самые высокие места. Жизнь футболиста состоит из разных моментов, и переходы – это составляющая карьеры.

«Спартак » – это народный клуб, куда все стремятся попасть. Будем надеяться, что Илюха сделал правильный выбор», – сказал Алексей Бабырь.