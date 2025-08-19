Самошников о переходе в «Спартак»: «Великий клуб. Горжусь, что могу носить его майку. Переговоры тянулись долго, но ни на секунду не сомневался в том, что хочу перейти»

Илья Самошников назвал «Спартак» великим клубом после перехода из «Локомотива».

– С какими чувствами примерил красно-белую форму?

– Наверное, в первую очередь это радость. Великий клуб. И гордость, что я могу носить майку «Спартака ».

– Как прошли переговоры?

– Если говорить откровенно, переговоры тянулись достаточно долго. Но я, наверное, ни на секунду не сомневался в том, что хочу перейти в «Спартак».

– Наш клуб – всегда повышенное внимание. Готов к давлению в сложные моменты?

– Я надеюсь, что все будет хорошо и таких моментов будет как можно меньше, поэтому не настраиваю себя на какие-то негативные моменты, – сказал защитник.