Самошников о переходе в «Спартак»: «Великий клуб. Горжусь, что могу носить его майку. Переговоры тянулись долго, но ни на секунду не сомневался в том, что хочу перейти»
Илья Самошников назвал «Спартак» великим клубом после перехода из «Локомотива».
– С какими чувствами примерил красно-белую форму?
– Наверное, в первую очередь это радость. Великий клуб. И гордость, что я могу носить майку «Спартака».
– Как прошли переговоры?
– Если говорить откровенно, переговоры тянулись достаточно долго. Но я, наверное, ни на секунду не сомневался в том, что хочу перейти в «Спартак».
– Наш клуб – всегда повышенное внимание. Готов к давлению в сложные моменты?
– Я надеюсь, что все будет хорошо и таких моментов будет как можно меньше, поэтому не настраиваю себя на какие-то негативные моменты, – сказал защитник.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Спартака»
