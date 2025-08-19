Пономарев про Самошникова в «Спартаке»: «Не поможет. Он неповоротливый, организованно мяч отбирать не умеет, юркости нет. Будет снимать верховые мячи – и все»

Владимир Пономарев считает, что Илья Самошников не поможет «Спартаку».

Сегодня красно-белые объявили о трансфере 27-летнего защитника из «Локомотива». Сумма сделки составила 350 миллионов рублей, также предусмотрены бонусные выплаты.

«Нет, он не поможет. Он неповоротливый. Организованно мяч отбирать не умеет, юркости у него нет. По футбольным качествам он, на мой взгляд, не слишком полезен.

Понимаете, здесь нужна определенная сноровка – легкость, маневренность. Ну, будет он стоять в линии обороны, снимать верховые мячи – и все. Больше от него ждать нечего. К тому же скорость у него слабая, стартового ускорения нет», – сказал бывший защитник ЦСКА.