Фанаты «Гримсби» скандировали «АПЛ, ты смеешься?» и «Можно играть с вами каждую неделю?» на матче команды из 4-й лиги против «МЮ»

Болельщики «Гримсби Таун» высмеяли уровень АПЛ.

Команда из 4-го дивизиона обыгрывает «Манчестер Юнайтед » (2:0, второй тайм) в Кубке английской лиги.

Во время игры фанаты скандировали «Премьер-лига, ты смеешься?» и «Можно играть с вами каждую неделю?»

Также, как сообщалось ранее , посетители стадиона «Гримсби » указывали на скорое увольнение Рубена Аморима, главного тренера «МЮ».