Фанаты «Гримсби» пели Амориму «Тебя уволят поутру» после 1-го гола в ворота «МЮ»

Фанаты «Гримсби Таун» потроллили Рубена Аморима во время матча с «МЮ».

«Манчестер Юнайтед» играет с командой из 4-го дивизиона Англии во 2-м раунде Кубка английской лиги (0:2, первый тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

После гола Чарльза Вернэма в ворота «МЮ» на 22-й минуте болельщики «Гримсби» начали распевать «Тебя уволят поутру» в адрес главного тренера манкунианцев.

В двух предыдущих матчах сезона «Манчестер Юнайтед» не одержал ни одной победы – команда уступила «Арсеналу» (0:1) и сыграла вничью с «Фулхэмом» (1:1) в АПЛ.