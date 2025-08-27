Фанаты «Гримсби» пели Амориму «Тебя уволят поутру» после 1-го гола в ворота «МЮ»
Фанаты «Гримсби Таун» потроллили Рубена Аморима во время матча с «МЮ».
«Манчестер Юнайтед» играет с командой из 4-го дивизиона Англии во 2-м раунде Кубка английской лиги (0:2, первый тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
После гола Чарльза Вернэма в ворота «МЮ» на 22-й минуте болельщики «Гримсби» начали распевать «Тебя уволят поутру» в адрес главного тренера манкунианцев.
В двух предыдущих матчах сезона «Манчестер Юнайтед» не одержал ни одной победы – команда уступила «Арсеналу» (0:1) и сыграла вничью с «Фулхэмом» (1:1) в АПЛ.
Да
Нет
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Саймона Стоуна
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости