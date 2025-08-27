«МЮ» после ошибки Онана на выходе пропустил от «Гримсби» 2-й гол. 1-й мяч вратарю забили в ближний угол
Неудачные действия Андре Онана привели к двум голам в его ворота.
На 22-й минуте матча Кубка английской лиги между «Гримсби Таун» и «Манчестер Юнайтед» счет открыл полузащитник хозяев Чарльз Вернэм. Игрок отреагировал на навес с угла штрафной и точно пробил в ближний угол ворот Онана.
На 30-й минуте голкипер «МЮ» не попал по мячу, выйдя на перехват навеса в штрафную площадь, и Тайрелл Уоррен увеличил преимущество команды из 4-й лиги Англии – 2:0.
«Гримсби Таун» – «Манчестер Юнайтед». 2:0 – Вернэм и Уоррен забили! Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
