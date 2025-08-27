«МЮ» после ошибки Онана на выходе пропустил от «Гримсби» 2-й гол. 1-й мяч вратарю забили в ближний угол

Неудачные действия Андре Онана привели к двум голам в его ворота.

На 22-й минуте матча Кубка английской лиги между «Гримсби Таун » и «Манчестер Юнайтед » счет открыл полузащитник хозяев Чарльз Вернэм. Игрок отреагировал на навес с угла штрафной и точно пробил в ближний угол ворот Онана .

На 30-й минуте голкипер «МЮ» не попал по мячу, выйдя на перехват навеса в штрафную площадь, и Тайрелл Уоррен увеличил преимущество команды из 4-й лиги Англии – 2:0.

