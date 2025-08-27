Даблин про ошибку Онана с «Гримсби»: «Я не понимаю, что Андре творит. Я был бы просто в ярости, если бы мой голкипер так вяло выходил на перехват»
Дион Даблин удивлен действиями Андре Онана, приведшими к голу в ворота «МЮ».
«Манчестер Юнайтед» встречается с «Гримсби Таун» в Кубке английской лиги. Команда из 4-го дивизиона ведет со счетом 2:0 к перерыву.
Сперва голкипер манкунианцев пропустил удар в ближний угол, а затем ошибся при выходе на перехват навеса.
«Я не понимаю, что Онана творит. В случае со вторым голом он ничего не предпринимает, это какая-то вялая попытка. Я был бы просто в ярости, если бы мой голкипер так действовал.
Я ожидал бы, что мой вратарь снесет всех на своем пути к мячу, но тут не было вообще ничего», – сказал бывший форвард сборной Англии.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
