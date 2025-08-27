Онана пропустил гол в ближний угол от «Гримсби Таун» из 4-го дивизиона Англии

Андре Онана пропустил гол в ближний угол от команды из 4-го дивизиона Англии.

«Манчестер Юнайтед » в гостях играет с «Гримсби Таун » (0:2, первый тайм) в Кубке английской лиги.

На 22-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Чарльз Вернэм. Игрок отреагировал на навес с угла штрафной и точно пробил в ближний угол ворот Онана .

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.