Онана пропустил гол в ближний угол от «Гримсби Таун» из 4-го дивизиона Англии
Андре Онана пропустил гол в ближний угол от команды из 4-го дивизиона Англии.
«Манчестер Юнайтед» в гостях играет с «Гримсби Таун» (0:2, первый тайм) в Кубке английской лиги.
На 22-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Чарльз Вернэм. Игрок отреагировал на навес с угла штрафной и точно пробил в ближний угол ворот Онана.
Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
