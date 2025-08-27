  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Петржела о «Зените»: «Постоянно говорю клубу, чтобы минимизировал количество иностранцев. Пусть наигрывают своих воспитанников, тогда лимит не будет проблемой»
34

Петржела о «Зените»: «Постоянно говорю клубу, чтобы минимизировал количество иностранцев. Пусть наигрывают своих воспитанников, тогда лимит не будет проблемой»

Властимир Петржела предложил «Зениту» наигрывать своих воспитанников.

Защитник сине-бело-голубых Дуглас Сантос, получивший российское гражданство в 2024 году, вошел в расширенный состав сборной Бразилии на матчи со сборными Чили и Боливии в квалификации ЧМ-2026.

Ранее спортивный юрист Юрий Зайцев отмечал следующее: «Если Дуглас не сыграет за Россию, то может через ФИФА вернуться в сборную Бразилии. Тогда он уже не сможет играть за нашу сборную и будет считаться легионером».

«Ситуация с Сантосом? Я постоянно говорю «Зениту», чтобы клуб минимизировал количество иностранцев в составе.

Пусть наигрывают своих воспитанников, тогда лимит на легионеров не будет для них проблемой», – сказал бывший тренер клуба из Санкт-Петербурга. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
лимит на легионеров
logoЗенит
logoДуглас Сантос
logoпремьер-лига Россия
logoВластимил Петржела
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Зенит» о вызове Дугласа в сборную Бразилии: «То, что он теперь будет считаться легионером, принимаем как данность. Рады, что игроки в нашей команде развиваются»
119вчера, 16:48
Дуглас Сантос согласен ехать в сборную Бразилии, сообщил агент: «Почему нет? Любой футболист мира принял бы приглашение»
17вчера, 15:59
Глава «Зенита» Медведев о Дугласе в расширенном списке сборной Бразилии: «Ждем юридического заключения»
42вчера, 10:27
Петржела о «Зените»: «Зачем академия, раз в клубе столько иностранцев? Когда я работал, ставил на молодых россиян – Аршавина, Кержакова, Денисова, Быстрова. Они отплатили на поле»
3227 июля, 17:07
Главные новости
Смолов о словах Дзюбы про «Спартак»: «Он бы пригодился там, но был бы дисбаланс, он бы не согласился выходить на 15 минут. Артем достаточно токсичный парень»
418 минут назадВидео
Саплинов о Карпине: «Лучший тренер с российским паспортом сегодня»
1326 минут назад
Карпин о проигрыше «Крыльям»: «Динамо» оказывало давление, создавало моменты, но не смогло реализовать. Были незапланированные замены: кто‑то устал, чья‑то игра не устраивала»
5247 минут назад
Как ИИ помогает медиабизнесу, а не остается просто модным словом – рассказывает лид ML-команды Спортса’’ в новом выпуске подкаста «Коллеги, добрый день!»
48 минут назадВакансия
Нюбель, Рюдигер, Та, Виртц, Адейеми, Штиллер, Киммих, Фюллькруг, Вольтемаде – в составе сборной Германии на матчи со Словакией и Северной Ирландией
451 минуту назад
Майну интересен «Наполи» и «Роме». Хавбек «МЮ» хочет играть в ЛЧ (Daily Mail)
1158 минут назад
«Динамо» при Карпине выиграло 3 из 9 матчей. У команды худший старт сезона с 2019 года
70сегодня, 15:33
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Краснодар» играет с «Сочи», «Динамо» Москва уступило «Крыльям» по пенальти, ЦСКА в гостях у «Балтики»
690сегодня, 15:27Live
«Динамо» Карпина выиграло 1 из 6 последних матчей
75сегодня, 15:24
«Крылья Советов» по пенальти обыграли «Динамо» Москва – 5:4! Кокарев отразил удар Маричаля в серии
74сегодня, 15:23
Ко всем новостям
Последние новости
«Ростов» – «Динамо» Махачкала. Голенков и Сердеров в старте. Онлайн-трансляция начнется в 20:45
92 минуты назад
Беннасер интересен «Болонье». Клуб сделал запрос по хавбеку, официальные переговоры с «Миланом» еще не начались
3 минуты назад
«Балтика» – ЦСКА. Мусаев, Руис, Жоао Виктор, Мохаммад и Чивич играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:45
3 минуты назад
Батчи сделал три голевых паса за 50 минут в матче «Краснодара» с «Сочи»
4 минуты назад
«Сочи» – «Краснодар». 0:3 – Кривцов, Козлов и Ленини забили, у Батчи три ассиста. Онлайн-трансляция
97 минут назадLive
«Аталанта» показала третью форму на сезон-2025/26 – оранжевую с черно-синими волнистыми полосами, символизирующими «энергию и дух болельщиков»
10 минут назадФото
80-летний Моратти попал в реанимацию из-за пневмонии. Экс-глава «Интера» в тяжелом состоянии, его интубировали
315 минут назад
Исак вызван в сборную Швеции на сентябрьские матчи. Форвард «Ньюкасла» отказывается играть за клуб и тренируется самостоятельно
215 минут назад
Лига Европы. Раунд плей-офф квалификации. Кипрский АЕК сыграет с «Бранном», в четверг ПАОК примет «Риеку», «Динамо» Киев – «Маккаби» Тель-Авив
118 минут назад
Окслейд-Чемберлен и «Бешикташ» расторгли контракт. 32-летний хавбек хочет играть в АПЛ или Чемпионшипе
429 минут назад