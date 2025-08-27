Петржела о «Зените»: «Постоянно говорю клубу, чтобы минимизировал количество иностранцев. Пусть наигрывают своих воспитанников, тогда лимит не будет проблемой»

Властимир Петржела предложил «Зениту» наигрывать своих воспитанников.

Защитник сине-бело-голубых Дуглас Сантос , получивший российское гражданство в 2024 году, вошел в расширенный состав сборной Бразилии на матчи со сборными Чили и Боливии в квалификации ЧМ-2026.

Ранее спортивный юрист Юрий Зайцев отмечал следующее: «Если Дуглас не сыграет за Россию, то может через ФИФА вернуться в сборную Бразилии. Тогда он уже не сможет играть за нашу сборную и будет считаться легионером».

«Ситуация с Сантосом? Я постоянно говорю «Зениту », чтобы клуб минимизировал количество иностранцев в составе.

Пусть наигрывают своих воспитанников, тогда лимит на легионеров не будет для них проблемой», – сказал бывший тренер клуба из Санкт-Петербурга.