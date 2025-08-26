Дуглас Сантос согласен ехать в сборную Бразилии, сообщил агент: «Почему нет? Любой футболист мира принял бы приглашение»

Агент Дугласа Сантоса заявил, что защитник согласен играть за сборную Бразилии.

– Принял ли Дуглас приглашение сборной Бразилии?

– Конечно! Почему нет? Любой футболист мира принял бы его, – сказал технический директор агентства TFM Agency Тиаго Фрейтас.

