Глава «Зенита» Медведев о Дугласе в расширенном списке сборной Бразилии: «Ждем юридического заключения»

«Зенит» ждет юридической оценки вызова Дугласа Сантоса в сборную Бразилии.

Защитник сине-бело-голубых, получивший российское гражданство в 2024 году, вошел в расширенный состав сборной Бразилии на матчи со сборными Чили и Боливии в квалификации ЧМ-2026. Также в список попал вингер «Зенита» Луис Энрике.

В марте Дуглас попал в расширенный список сборной России, но не был включен в итоговый состав и не дебютировал за команду. Ранее спортивный юрист Юрий Зайцев отмечал следующее: «Если Дуглас не сыграет за Россию, то может через ФИФА вернуться в сборную Бразилии. Тогда он уже не сможет играть за нашу сборную и будет считаться легионером».

– Дуглас Сантос попал в итоговый список сборной Бразилии на матчи в сентябре. Как в «Зените» отреагировали на эту новость? Если игрок будет выступать за Бразилию, то будет считаться легионером в РПЛ.

– Ждем юридического заключения, – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев .