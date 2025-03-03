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  • «Если Дуглас не сыграет за Россию, то может через ФИФА вернуться в сборную Бразилии. Тогда он уже не сможет играть за нашу сборную и будет считаться легионером». Спортивный юрист о Сантосе
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«Если Дуглас не сыграет за Россию, то может через ФИФА вернуться в сборную Бразилии. Тогда он уже не сможет играть за нашу сборную и будет считаться легионером». Спортивный юрист о Сантосе

Спортивный юрист объяснил, как Дуглас Сантос может сыграть за сборную Бразилии.

В понедельник защитник «Зенита» вошел в расширенный состав сборной России на мартовский тренировочный сбор. В конце февраля 30‑летний защитник был включен в расширенный список сборной Бразилии на отборочные матчи чемпионата мира 2026 года. В прошлом году Сантос получил гражданство РФ.

«Прежде всего нужно обратить внимание на то, что когда Дуглас Сантос получил российское гражданство, на сайте «Зенита» появилось официальное заявление, что ФИФА разрешила футболисту выступать за сборную России. Такое разрешение возможно только в том случае, когда игрок письменно отказывается выступать за предыдущую сборную. Из заявления «Зенита» следует, что Дуглас Сантос отказался от выступления за сборную Бразилии.

Вернуться в бразильскую сборную он может только при одном условии – если он не сыграет за сборную России ни одного матча, будь то официальная или неофициальная встреча. Если он не сыграют за сборную России, то может обратиться в ФИФА и попроситься обратно в сборную Бразилии, но тогда он навсегда утратит возможность сыграть за российскую сборную и будет считаться легионером», – сказал спортивный юрист компании SILA International Lawyers Юрий Зайцев.

Дуглас еще не решил, за какую сборную выступать, сообщил его агент: «Он в предварительном списке Бразилии и России. Решение пока не принято»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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