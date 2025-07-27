Петржела о «Зените»: «Зачем академия, раз в клубе столько иностранцев? Когда я работал, ставил на молодых россиян – Аршавина, Кержакова, Денисова, Быстрова. Они отплатили на поле»

Властимил Петржела обеспокоен большим количеством легионеров в составе «Зенита».

«Большое количество легионеров – это большая проблема, которая сильнее всего меня беспокоит в «Зените». Я бы снова сделал ставку на своих игроков, воспитанников. Раз в «Зените» столько иностранцев, то не понимаю, зачем им тогда академия? Нужно давать молодым игрокам почувствовать уверенность, и они ответят взаимностью!

Когда я работал в «Зените», то ставил на молодых российских игроков, и это чуть не стоило мне места. Но игроки отплатили мне той же монетой на поле. Болельщикам тоже нравилось приходить на стадион и болеть за своих: за Аршавина, Кержакова, Радимова, Денисова, Быстрова, Анюкова и других», – сказал бывший главный тренер «Зенита».