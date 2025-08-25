  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Жерсон: «Я пока не в идеальной форме, но упорно тружусь. Я провел больше всех матчей в мире за последние 6-12 месяцев. Нужно восстановиться»
16

Жерсон: «Я пока не в идеальной форме, но упорно тружусь. Я провел больше всех матчей в мире за последние 6-12 месяцев. Нужно восстановиться»

Жерсон заявил, что пока не набрал оптимальную форму после отпуска.

– Сколько времени у тебя осталось на отдых после клубного чемпионата мира и как ты отдыхал? Отдых, что это такое?

– После турнира у меня было 6 дней отпуска, затем я должен был прилететь в Петербург, но из-за переноса рейсов задержался еще на 4 дня. Так что пауза между тренировками составила всего 10 дней.

Но и отпуском я бы это не назвал. Надо было собирать вещи, оформлять документы, много чего. Так что у меня не было времени на отдых

– Ну и напоследок, как оценишь свою форму прямо сейчас? Насколько ты близок к оптимальным игровым кондициям?

– Я еще не близок, я не в идеальном состоянии, но надеюсь достичь его как можно скорее. 10 дней – это вроде не очень много, но когда ты долго играешь в очень интенсивном ритме, потом резко останавливаешься, после чего снова возвращаешься к работе, то набор кондиций занимает время.

Но я скоро вернусь, вот увидите! Я упорно тружусь, чтобы как можно быстрее показать все, на что способен. Я футболист, который за последние 6 или 12 месяцев провел больше всех матчей в мире, так ведь?

Поэтому мне нужно еще поработать и как следует восстановиться, чтобы на 100% вернуть свою лучшую форму, – сказал бразильский полузащитник «Зенита» Жерсон.

Увольнять ли Семака?44090 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: канал «Зенита» на YouTube
logoЗенит
logoЖерсон
logoпремьер-лига Россия
logoСборная Бразилии по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Жерсон об Анчелотти: «В «Зените» семеро бразильцев – это сильно облегчает жизнь. Следить будут и за нами, и за другими игроками в российских клубах»
27вчера, 14:40
Жерсон об РПЛ: «Футбол жесткий, сложный, агрессивный, многие нарушения не фиксируются. Но мне нравятся такие чемпионаты – это и есть мой игровой стиль»
19вчера, 13:49
«Энрике должен всех разрывать, а этого мы не видим, Педро превратился в середняка. Жерсон в каждом матче должен забивать гол-два, но показывает что-то невнятное». Васильев о «Зените»
33вчера, 13:25
Главные новости
16-летний Нгумоа спас победу для «Ливерпуля», Дуглас в сборной Бразилии, пловец пропал во время заплыва через Босфор, список книг для футболистов от Минспорта и другие новости
4 минуты назад
КЧМ-2029 пройдет летом – не в Катаре, скорее всего. ФИФА пока не хочет расширять турнир до 48 команд и планирует матчи плей-офф за право участия (Guardian)
21 минуту назад
Ван Дейк о подкате Гордона: «Сказал ему: «Если это не удаление, то я ничего не понимаю в футболе». Странно, что арбитру вообще пришлось идти к монитору»
29вчера, 22:04
Слот о 3:2 с «Ньюкаслом»: «Не уверен, что это был футбольный матч – стандарт за стандартом. «Ливерпуль» выстоял. Великолепный гол Нгумоа, для 16-летнего он отлично завершает атаки»
58вчера, 21:51
Нгумоа – второй игрок, забивший победный гол в АПЛ в 16 лет. Руни сделал это, будучи на 1 день моложе
28вчера, 21:45
«Спартак» предложил Эль-Каруани контракт на 3 года. Лучший ассистент этого сезона Эредивизи готов переехать в Россию (Sport24)
30вчера, 21:26
16-летний Нгумоа из «Ливерпуля» забил победный мяч «Ньюкаслу» на 100-й минуте – после выхода на 96-й. Это первый гол вингера на взрослом уровне
88вчера, 21:21
«ПСЖ» согласен на 30 млн евро за Доннарумму. Сделка с «Сити» зависит от того, уйдет ли Эдерсон
20вчера, 21:14
«Арсенал» лидирует в АПЛ после 2-го тура, опережая «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» по разнице мячей. «Челси» – 4-й, «Ман Сити» – 6-й, «МЮ» – 16-й
60вчера, 21:07
«Ньюкасл» отыгрался с 0:2, дважды забив «Ливерпулю» в меньшинстве, но пропустил от 16-летнего Нгумоа на 100-й и проиграл – 2:3!
383вчера, 21:05
Ко всем новостям
Последние новости
Пономарев о ЦСКА: «Первый претендент на чемпионство. Если бы я даже хотел придраться к какой-то линии у команды Челестини, то сейчас не смогу»
634 минуты назад
«Ливерпуль» забил в 36 матчах АПЛ подряд и повторил третий результат в истории лиги. Рекорд у «Арсенала» – серия из 55 игр с голами (2001 и 2002 год)
349 минут назад
Варди интересен «Кремонезе». Стороны провели переговоры, 38-летний форвард рассматривает варианты в Серии А (Джанлука Ди Марцио)
3сегодня, 03:15
Киву после 5:0 с «Торино»: «Мы старались подойти к первому матчу в наилучшем состоянии. Ребята оставили события прошлого сезона позади, усердно трудились и не жаловались»
5вчера, 21:59
«Динамо» готово расстаться с Нгамале и Гагнидзе («СЭ»)
21вчера, 21:39
Чемпионат Испании. «Атлетик» обыграл «Райо Вальекано», «Севилья» уступила «Хетафе»
199вчера, 21:35
Фердинанд о ничьей «МЮ»: «В «Фулхэме» удивились: «Это не тот «Юнайтед», что мы ожидали». Сильные должны наказывать соперника, ставить ему ногу на горло, а мы этого не сделали»
7вчера, 20:53
«Интер» одержал крупнейшую победу за 8 месяцев – 5:0 с «Торино»
4вчера, 20:45
Анчелотти о невызове Неймара в сборную: «Физическая готовность – ключевой фактор. Игрок должен быть готов на 100%, у нас огромная конкуренция в каждой линии»
7вчера, 20:29
Барелла ассистирует в 10 сезонах Серии А подряд. Сегодня – голевой пас Бастони в матче с «Торино»
3вчера, 20:01