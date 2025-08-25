Жерсон: «Я пока не в идеальной форме, но упорно тружусь. Я провел больше всех матчей в мире за последние 6-12 месяцев. Нужно восстановиться»

Жерсон заявил, что пока не набрал оптимальную форму после отпуска.

– Сколько времени у тебя осталось на отдых после клубного чемпионата мира и как ты отдыхал? Отдых, что это такое?

– После турнира у меня было 6 дней отпуска, затем я должен был прилететь в Петербург, но из-за переноса рейсов задержался еще на 4 дня. Так что пауза между тренировками составила всего 10 дней.

Но и отпуском я бы это не назвал. Надо было собирать вещи, оформлять документы, много чего. Так что у меня не было времени на отдых

– Ну и напоследок, как оценишь свою форму прямо сейчас? Насколько ты близок к оптимальным игровым кондициям?

– Я еще не близок, я не в идеальном состоянии, но надеюсь достичь его как можно скорее. 10 дней – это вроде не очень много, но когда ты долго играешь в очень интенсивном ритме, потом резко останавливаешься, после чего снова возвращаешься к работе, то набор кондиций занимает время.

Но я скоро вернусь, вот увидите! Я упорно тружусь, чтобы как можно быстрее показать все, на что способен. Я футболист, который за последние 6 или 12 месяцев провел больше всех матчей в мире, так ведь?

Поэтому мне нужно еще поработать и как следует восстановиться, чтобы на 100% вернуть свою лучшую форму, – сказал бразильский полузащитник «Зенита » Жерсон .