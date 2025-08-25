Жерсон об РПЛ: «Футбол жесткий, сложный, агрессивный, многие нарушения не фиксируются. Но мне нравятся такие чемпионаты – это и есть мой игровой стиль»

Жерсон считает, что в российском футболе многие нарушения не фиксируются.

– С самого твоего появления в Петербурге вокруг себя много движухи: проморолики, интервью, фотографии, автографы. Как тебе самому все это?



– Я счастлив, что могу здесь заниматься любимым делом и приносить пользу. Благодарен за такое внимание и очень рад приехать в чужую для себя страну и быть очень тепло в ней принятым.

– Твои первые впечатления о болельщиках в России?

– Как я и сказал, с самого первого дня меня здесь приняли очень хорошо. В России уважительная культура, в которой ценится то, что футболист делает на поле. Это производит приятное впечатление.

– А в целом о «Зените» и российском футболе?

– «Зенит » – клуб с шикарной инфраструктурой, который уделяет своим игрокам все необходимое внимание, а это очень важно.

Футбол здесь жесткий, сложный, довольно агрессивный, потому что многие нарушения не фиксируются. Но мне как раз нравятся такие чемпионаты, поскольку это и есть мой игровой стиль.

– Есть ли что-то особенное, что ты привез с собой сюда из Бразилии, какой-нибудь талисман?

– Нет, нет, нет. Главная победа в моей жизни – это моя дочка. А то особенное, что я беру с собой, где бы я ни оказался, – это Бог. Бог всегда со мной, и это самое главное, – сказал бразильский полузащитник Жерсон .

