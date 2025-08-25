  • Спортс
  • Жерсон об Анчелотти: «В «Зените» семеро бразильцев – это сильно облегчает жизнь. Следить будут и за нами, и за другими игроками в российских клубах»
Полузащитник «Зенита» Жерсон уверен, что Карло Анчелотти следит за Мир РПЛ.

За «Зенит» выступают семеро бразильцев – Луис Энрике, Педро, Жерсон, Вендел, Дуглас Сантос, Нино Мота и Густаво Мантуан.

– С кем-нибудь из бразильцев «Зенита» ты уже был знаком? 

– Мы все познакомились не так давно, но в разных местах. С Венделом только сейчас, в «Зените», а с Нино и Луисом Энрике чуть раньше в сборной Бразилии.

Хорошо, что есть еще Педро и остальные бразильцы. Это сильно облегчает жизнь, когда ты приезжаешь в другую страну, а там играют твои соотечественники, это очень важно.

– Главный тренер бразильской сборной Карло Анчелотти сказал, что будет следить за твоими выступлениями в РПЛ. Это вдохновляет тебя? 

– Конечно. И я уверен, не только меня. Нас в «Зените» семеро бразильцев, верно? Так что следить будут и за ними, и за другими нашими соотечественниками, которые играют в российских клубах.

Да и в целом наблюдать нужно за всеми лигами мира, потому что есть много игроков, которые готовы и хотят получить шанс наилучшим образом представить нашу страну, – сказал 28-летний Жерсон.

За сборную Бразилии хавбек дебютировал в 2021 году и с тех пор провел 14 матчей и забил один гол. Он сыграл в обоих матчах при новом тренере бразильцев Карло Анчелотти. После трансфера Жерсона из «Фламенго» за 25 млн евро итальянец заявил: «Я говорил с ним, это личное решение. Перед ЧМ будем оценивать всех независимо от лиги. Если это Россия – будем анализировать лигу России».

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: канал «Зенита» на YouTube
