«Милан» и «Спортинг» договорились о трансфере Хардера за 24+3 млн евро и 10% от перепродажи (Фабрицио Романо)
«Милан» и «Спортинг» договорились о трансфере Конрада Хардера.
Как сообщает Фабрицио Романо, согласно договоренности, «Милан» заплатит 24 миллиона евро за 20-летнего датского форварда. Также в сделку включены бонусы на 3 млн и пункт о 10% для «Спортинга» от прибыли при перепродаже футболиста.
Сейчас переговоры идут со стороной Хардера. На нападающего также претендует «Ренн».
Конрад в прошлом сезоне забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 28 матчах чемпионата Португалии. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
