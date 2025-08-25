«Милан» и «Спортинг» договорились о трансфере Хардера за 24+3 млн евро и 10% от перепродажи (Фабрицио Романо)

«Милан» и «Спортинг» договорились о трансфере Конрада Хардера.

Как сообщает Фабрицио Романо , согласно договоренности, «Милан » заплатит 24 миллиона евро за 20-летнего датского форварда. Также в сделку включены бонусы на 3 млн и пункт о 10% для «Спортинга » от прибыли при перепродаже футболиста.

Сейчас переговоры идут со стороной Хардера . На нападающего также претендует «Ренн ».

Конрад в прошлом сезоне забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 28 матчах чемпионата Португалии. Его подробная статистика – здесь .