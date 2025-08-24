«Милан» отказался от Бонифасе после медосмотра. Клуб сосредоточится на трансфере Хардера из «Спортинга»

Виктор Бонифасе не перейдет в «Милан».

Итальянский клуб решил отказаться от форварда «Байера » после медосмотра, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Ранее «Милан» согласовал аренду нигерийца за 5 миллионов евро с правом выкупа за 24 млн.

После сорвавшейся сделки по Бонифасе «Милан » сосредоточится на подписании Конрада Хардера из «Спортинга ». Ранее стало известно, что «россонери» предложили за 20-летнего нападающего 27 млн евро.