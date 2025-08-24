«Милан» приближается к покупке Хардера за 24+3 млн евро, переговоры на решающей стадии. Форвард «Спортинга» забил 5 голов в прошлом чемпионате Португалии
«Милан» стал ближе к покупке Конрада Хардера.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «россонери» перешли на решающий этап переговоров со «Спортингом» и в ближайшее время могут купить 20-летнего форварда за 24 млн евро и еще 3 млн в качестве бонусов.
Отмечается, что также португальский клуб получил предложение от «Ренна», продавшего Арно Калимуэндо «Ноттингем Форест».
Хардер в прошлом сезоне провел 28 игр в лиге Португалии и забил 5 голов, в среднем проводя на поле 26 минут. В текущем сезоне у него один гол в трех матчах, среднее игровое время – 12 минут. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
