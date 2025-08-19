«Милану» предложили 20-летнего форварда Хардера. «Спортинг» хочет 28 млн евро

«Милан» может купить Конрада Хардера.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что «россонери» получили предложение подписать форварда «Спортинга » и сейчас его оценивают. Сейчас это не основной вариант, но может стать таковым, если не удастся подписать Душана Влаховича («Ювентус ») или Расмуса Хейлунда («Манчестер Юнайтед »).

Лиссабонцы хотят получить за 20-летнего датчанина 28 млн евро, но, скорее всего, купить его можно будет дешевле.

В минувшем сезоне Хардер провел 28 матчей в лиге Португалии и забил 5 голов. В среднем он играл 26 минут за матч.

Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь .