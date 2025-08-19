3

«Милану» предложили 20-летнего форварда Хардера. «Спортинг» хочет 28 млн евро

«Милан» может купить Конрада Хардера.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что «россонери» получили предложение подписать форварда «Спортинга» и сейчас его оценивают. Сейчас это не основной вариант, но может стать таковым, если не удастся подписать Душана ВлаховичаЮвентус») или Расмуса ХейлундаМанчестер Юнайтед»).

Лиссабонцы хотят получить за 20-летнего датчанина 28 млн евро, но, скорее всего, купить его можно будет дешевле.

В минувшем сезоне Хардер провел 28 матчей в лиге Португалии и забил 5 голов. В среднем он играл 26 минут за матч.

Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: La Gazzetta dello Sport
