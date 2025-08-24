«Милан» предложил «Спортингу» 27 млн евро за 20-летнего форварда Хардера

«Милан» сделал предложение «Спортингу» по Конраду Хардеру.

В начале недели сообщалось , что «россонери» получили предложение подписать 20-летнего форварда и оценивают его.

Утверждалось, что лиссабонцы хотят получить за датчанина 28 млн евро, но, скорее всего, купить его можно будет дешевле.

По данным Football Italia, на днях миланцы официально предложили за игрока 27 млн евро с учетом бонусов.

Подчеркивается, что «Милан », также ведущий переговоры по Виктору Бонифасе , рассматривает возможность приобретения двух нападающих.

Известно, что на Хардера претендуют клубы из Франции. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .