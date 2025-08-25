Солари об игроках «Спартака»: «Мы верим в Станковича. Нам нравится с ним работать»
Пабло Солари заявил, что игроки «Спартака» поддерживают Деяна Станковича.
В субботу красно-белые на выезде обыграли «Рубин» (2:0) в 6-м туре Мир РПЛ, прервав серию из четырех матчей без побед в чемпионате.
«Мы верим в Деяна Станковича. Нам нравится с ним работать», – сказал полузащитник «Спартака» после игры с «Рубином».
Сейчас команда Станковича с 8 очками в 6 матчах занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
