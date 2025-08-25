13

Солари об игроках «Спартака»: «Мы верим в Станковича. Нам нравится с ним работать»

Пабло Солари заявил, что игроки «Спартака» поддерживают Деяна Станковича.

В субботу красно-белые на выезде обыграли «Рубин» (2:0) в 6-м туре Мир РПЛ, прервав серию из четырех матчей без побед в чемпионате.

«Мы верим в Деяна Станковича. Нам нравится с ним работать», – сказал полузащитник «Спартака» после игры с «Рубином».

Сейчас команда Станковича с 8 очками в 6 матчах занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ.

