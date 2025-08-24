Геннадий Орлов: «Станкович остепенился, не истерит больше. Он видит, что игра у «Спартака» пошла, успокоился»
Геннадий Орлов оценил победу «Спартака» над «Рубином» (2:0).
«Спартак» победил «Рубин». Я, кстати, вам сказал до игры, что красно-белые, скорее всего, увезут из Казани три очка. Москвичи выглядели хорошо организованной командой. Все четко, слаженно. Выделю Барко. Он ведет игру, обретает себя. Жедсон явно пришелся ко двору.
В «Спартаке» есть качественные русские футболисты – Умяров, Литвинов, Денисов. Все прибавили. Станкович остепенился, не истерит больше. Он видит, что игра у команды пошла, успокоился. У «Спартака» есть глубина состава. Вышел на замену Солари, явно усилил, забил важный мяч», – сказал комментатор.
Увольнять ли Семака?40128 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Источник: «Спорт-Экспресс»
