Геннадий Орлов: «Станкович остепенился, не истерит больше. Он видит, что игра у «Спартака» пошла, успокоился»

Геннадий Орлов оценил победу «Спартака» над «Рубином» (2:0).

«Спартак » победил «Рубин ». Я, кстати, вам сказал до игры, что красно-белые, скорее всего, увезут из Казани три очка. Москвичи выглядели хорошо организованной командой. Все четко, слаженно. Выделю Барко. Он ведет игру, обретает себя. Жедсон явно пришелся ко двору.

В «Спартаке» есть качественные русские футболисты – Умяров , Литвинов , Денисов . Все прибавили. Станкович остепенился, не истерит больше. Он видит, что игра у команды пошла, успокоился. У «Спартака» есть глубина состава. Вышел на замену Солари, явно усилил, забил важный мяч», – сказал комментатор.