Александр Тарханов: «Станкович исправит турнирную ситуацию. Он хороший тренер»
Александр Тарханов высказался о «Спартаке» и Деяне Станковиче.
«Спартака» в субботу обыграл «Рубин» в матче 6‑го тура Мир РПЛ со счетом 2:0. Москвичи набрали 8 очков и занимают 9-е место в таблице чемпионата.
– Команда у «Спартака» довольно хорошая, просто что‑то у них не получалось. Но вот накануне они достаточно хладнокровно обыграли «Рубин».
– Думать об отставке Станковича «Спартаку» не стоит?
– Они его не снимают с должности. Считаю, что это хороший тренер. Да, может быть, есть какие‑то моменты, не все получается, но мы помним, что в прошлом году они тоже стартовали не очень, но календарный год завершили хорошо. И надо сказать, что сейчас они и с «Зенитом» неплохо играли. Думаю, что Станкович исправит турнирную ситуацию, – сказал экс-тренер ряда российских клубов.
