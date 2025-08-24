Александр Тарханов: «Станкович исправит турнирную ситуацию. Он хороший тренер»

Александр Тарханов высказался о «Спартаке» и Деяне Станковиче.

«Спартака» в субботу обыграл «Рубин» в матче 6‑го тура Мир РПЛ со счетом 2:0. Москвичи набрали 8 очков и занимают 9-е место в таблице чемпионата.

– Команда у «Спартака » довольно хорошая, просто что‑то у них не получалось. Но вот накануне они достаточно хладнокровно обыграли «Рубин».

– Думать об отставке Станковича «Спартаку» не стоит?

– Они его не снимают с должности. Считаю, что это хороший тренер. Да, может быть, есть какие‑то моменты, не все получается, но мы помним, что в прошлом году они тоже стартовали не очень, но календарный год завершили хорошо. И надо сказать, что сейчас они и с «Зенитом» неплохо играли. Думаю, что Станкович исправит турнирную ситуацию, – сказал экс-тренер ряда российских клубов.