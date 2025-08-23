  • Спортс
Станкович про 2:0 с «Рубином»: «Получил удовольствие от игры «Спартака» – как и в матче с «Зенитом»

Деян Станкович подвел итоги матча с «Рубином» (2:0).

Голы забили Пабло Солари (57‑я минута) и Кристофер Мартинс (73).

– Ничего особенного в перерыве не было. Я попросил команду продолжать давление, контролировать мяч. Нам не хватало акцентированности действий в финальной трети.

Сегодня я получил удовольствие от игры своей команды. Как и в матче с «Зенитом».

– Победу принес гол человека, который вышел на замену. Это можно считать тренерской победой.

– Нет. Тренер только всегда берет на себя вину. А здесь была заслуга футболистов. Мы изначально планировали, что Маркиньос проведет первый тайм, а на второй выйдет Солари. У Маркиньоса была травма, он восстанавливался, ему было очень непросто. Он сделал все, чтобы помочь команде.

Солари – прекрасный футболист. И хороший человек. Мы верим в него и всегда его поддерживаем, – сказал главный тренер «Спартака».

Увольнять ли Семака?34537 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
