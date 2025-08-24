Рианчо о «Спартаке»: «Команда со Станковичем эволюционирует, все начало меняться к лучшему. Ему надо дать сто дней, чтобы исправить ситуацию»

Рауль Рианчо видит прогресс в игре «Спартака».

«Главное, что команда со Станковичем эволюционирует. Ему надо дать сто дней, чтобы исправить ситуацию.

Хорошо, что все постепенно начало меняться в лучшую сторону, но этот успех надо закрепить», – сказал бывший тренер «Спартака».