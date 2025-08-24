Бруну про 1:1 с «Фулхэмом»: «МЮ» ехал за победой, мы не можем довольствоваться одним очком. Я не реализовал пенальти, потому что неудачно пробил»

Бруну Фернандеш недоволен ничьей с «Фулхэмом».

Встреча «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэма » во 2-м туре АПЛ завершилась со счетом 1:1. Бруну не реализовал пенальти в 1-м тайме.

«Мы не можем довольствоваться одним очком. Мы ехали сюда, чтобы победить. Мы очень хорошо оборонялись, но в одном из моментов они забили. Нам очень обидно, что мы не выиграли сегодня. Я не реализовал пенальти, потому что очень неудачно пробил.

Мы очень разочарованы. Очевидно, мы были вовлечены в игру. Нам стоило лучше контролировать игру после нашего гола, заставить их бегать. Мы хорошо контролировали забегания в штрафную их полузащитников».

О новичках «МЮ»

«Они отличные игроки для нас. Они на многое способны. Мы увидим от них гораздо больше. Мы очень рады видеть их в команде», – сказал капитан «Манчестер Юнайтед ».

Бруну смазал пенальти – впервые за три года. Повлиял толчок судьи?