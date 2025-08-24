Бруну про 1:1 с «Фулхэмом»: «МЮ» ехал за победой, мы не можем довольствоваться одним очком. Я не реализовал пенальти, потому что неудачно пробил»
Встреча «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэма» во 2-м туре АПЛ завершилась со счетом 1:1. Бруну не реализовал пенальти в 1-м тайме.
«Мы не можем довольствоваться одним очком. Мы ехали сюда, чтобы победить. Мы очень хорошо оборонялись, но в одном из моментов они забили. Нам очень обидно, что мы не выиграли сегодня. Я не реализовал пенальти, потому что очень неудачно пробил.
Мы очень разочарованы. Очевидно, мы были вовлечены в игру. Нам стоило лучше контролировать игру после нашего гола, заставить их бегать. Мы хорошо контролировали забегания в штрафную их полузащитников».
О новичках «МЮ»
«Они отличные игроки для нас. Они на многое способны. Мы увидим от них гораздо больше. Мы очень рады видеть их в команде», – сказал капитан «Манчестер Юнайтед».
