Аморим про 1:1 с «Фулхэмом»: «МЮ» забил гол и забыл, как играть. Игроки подумали: «Давайте удержим преимущество». Нам надо сильно вырасти, и мы станем сильнее»
Рубен Аморим недоволен изменениями в игре «МЮ» после гола «Фулхэму» (1:1).
«Мы забили гол, а потом забыли, как играть. Мы очень сильно хотим победить, и это хорошее чувство. Мы забили, и все на поле подумали: «А теперь давайте удержим преимущество и победим». Но я считаю, что в такие моменты мы должны начинать давить еще сильнее.
Мы пытались прессинговать максимально высоко, и из-за этого оставались свободные зоны.
Нам надо сильно вырасти. Но для меня важнее всего то, что на протяжении недели футболисты тренировались очень усердно и сегодня очень усердно играли. Мы станем сильнее», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
