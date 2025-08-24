Байындыр – единственный игрок «МЮ», создавший явный голевой момент за два тура АПЛ. Вратарь выбил мяч к штрафной «Фулхэма» под удар Кунье

В «Манчестер Юнайтед» только один игрок создал голевой момент в АПЛ – голкипер.

Сегодня команда Рубена Аморима сыграла вничью с «Фулхэмом » – 1:1. В 1-м туре чемпионата она уступила «Арсеналу».

В первых двух матчах в новом сезоне явный голевой момент сумел создать только Алтай Байындыр . В первом тайме игры с «Фулхэмом» вратарь выбил мяч от своей штрафной площади к штрафной соперника, после чего Матеус Кунья нанес удар в угол – Бернд Лено парировал.

«МЮ» идет 16-м в АПЛ после двух туров. Команда Аморима стала 15-й в прошлом сезоне