Байындыр – единственный игрок «МЮ», создавший явный голевой момент за два тура АПЛ. Вратарь выбил мяч к штрафной «Фулхэма» под удар Кунье
В «Манчестер Юнайтед» только один игрок создал голевой момент в АПЛ – голкипер.
Сегодня команда Рубена Аморима сыграла вничью с «Фулхэмом» – 1:1. В 1-м туре чемпионата она уступила «Арсеналу».
В первых двух матчах в новом сезоне явный голевой момент сумел создать только Алтай Байындыр. В первом тайме игры с «Фулхэмом» вратарь выбил мяч от своей штрафной площади к штрафной соперника, после чего Матеус Кунья нанес удар в угол – Бернд Лено парировал.
«МЮ» идет 16-м в АПЛ после двух туров. Команда Аморима стала 15-й в прошлом сезоне
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Squawka Football
