Матеус Алвес забил во втором матче подряд за ЦСКА.

20-летний полузащитник отрыл счет в матче с «Акроном » в 6-м туре Мир РПЛ (1:0, первый тайм) на 6-й минуте.

Купленный за 6 млн евро бразилец забил во втором матче подряд за армейцев. В прошлом туре он отличился в игре с «Динамо» (3:1).

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.