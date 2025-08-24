Алвес забил во втором матче подряд за ЦСКА
Матеус Алвес забил во втором матче подряд за ЦСКА.
20-летний полузащитник отрыл счет в матче с «Акроном» в 6-м туре Мир РПЛ (1:0, первый тайм) на 6-й минуте.
Купленный за 6 млн евро бразилец забил во втором матче подряд за армейцев. В прошлом туре он отличился в игре с «Динамо» (3:1).
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
