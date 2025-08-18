  • Спортс
7

Точилин о неназначенном пенальти на Алвесе: «Непонятное решение. Арбитры наказывали в более неочевидных моментах»

Александр Точилин оценил спорные эпизоды в матче РПЛ «Динамо» – ЦСКА (1:3).

На 47-й минуте защитник армейцев Данил Круговой, выбегавший с мячом к воротам бело-голубых, упал после столкновения с Игорем Лещуком за пределами штрафной и получил желтую карточку за симуляцию.

На 54-й минуте хавбек ЦСКА Матеус Алвес упал в штрафной «Динамо» после контакта с ногой Дениса Макарова – футболисты тянулись к мячу после подачи Матвея Кисляка с углового. Кирилл Левников не зафиксировал нарушения и после просмотра видеоповтора оставил в силе решение не назначать пенальти.

«В моменте с Лещуком ничего не было, там единоборство. Игорь не нарушал правила и уходил от столкновения. Круговой сам искал этот контакт. 

Что касается неназначенного пенальти, арбитры наказывали в более неочевидных моментах. Мне непонятно это решение», – сказал экс-футболист «Динамо».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
